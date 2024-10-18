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Цены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области
18 октября, 13:25
«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове
14 октября, 07:12
Общественник Махмудов рассказал, какие продукты могут нанести вред здоровью в Ростове
28 марта, 13:50
Производители предупредили о резком подорожании пива в Ростовской области
В Ростовской области стоимость пива может вырасти в цене в пределах от 8 до 15%, сообщают СМИ.
18 марта, 12:55
В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам
20 февраля, 14:56
Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове
12 января, 07:43
Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям
11 января, 14:01
2023
Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты
26 декабря 2023, 10:17
Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года
21 декабря 2023, 18:26
Генпрокуратура проверит рост цен на яйца в Ростовской области
8 декабря 2023, 17:49
Кофе резко подорожал в кафе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за логистических проблем выросли цены на кофе, сообщают СМИ.
20 октября 2023, 12:36
Эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области
18 октября 2023, 08:50
Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области
5 октября 2023, 09:17
Майонез резко подорожает в Ростовской области
14 августа 2023, 06:59

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