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Пролетарск

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2 сентября
Ликвидировано открытое горение на полыхавшей две недели нефтебазе в Пролетарске
Открытое горение на складе с топливом в Ростовской области удалось ликвидировать спустя две недели, сообщает ТАСС.
2 сентября, 07:17
29 августа
В Ростовской области боятся секретной инфекции и гремят взрывы на нефтебазе
29 августа, 15:02
28 августа
Депутат Водолацкий сообщил, как предотвратить атаки на нефтебазы в Ростовской области
28 августа, 11:58
Вассерман рассказал, как нефтебазы в Ростовской области защитить от атак БПЛА
28 августа, 07:23
27 августа
Житель Пролетарска показал, что осталось от нефтебазы на десятый день пожара
27 августа, 10:03
26 августа
В Сети появилось новое видео с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске
26 августа, 17:43
Власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе
26 августа, 16:25
В Пролетарске отказались от празднования Дня города из-за пожара на нефтебазе
26 августа, 15:25
Жителям Пролетарска выплатят компенсации из-за страшного пожара
26 августа, 12:05
Эколог рассказал, как огромный пожар в Пролетарске сказался на экологии региона
26 августа, 09:20
25 августа
Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске
25 августа, 16:55
Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники
25 августа, 16:48
24 августа
В Ростовской области задыхаются от дыма и расследуют групповое избиение инвалида
24 августа, 16:20
«Тяжело дышать»: водитель рассказал о ситуации рядом с Пролетарском
24 августа, 13:21
Пепелище: появилось видео с последствиями пожара в частном секторе Пролетарска
24 августа, 10:31
Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске
24 августа, 09:36
23 августа
В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы
23 августа, 19:04
Голубев сделал заявление из-за возгорания домов в Пролетарске рядом с нефтебазой
23 августа, 18:51
В МЧС рассказали, как связано возгорание жилых домов с нефтебазой в Пролетарске
23 августа, 18:37
Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске, где горит нефтебаза
23 августа, 17:58

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