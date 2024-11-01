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Пропали дети

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Ноябрь 2024
Стало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестра
1 ноября 2024, 16:37
Июнь 2024
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня 2024, 05:45
«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки
Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.
16 июня 2024, 12:20
Май 2024
Второклассницу нашли мертвой в лесополосе в Ростовской области
В станице Ольгинской в Аксайском районе девятилетнего ребенка нашли мертвым в лесополосе, пишет Donday со ссылкой на социальные сети.
17 мая 2024, 17:57

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