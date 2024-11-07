Пропавшие без вести в Ростовской области

Молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове

В Ростове разыскивают 28-летнего Вячеслава Ткачева, у него есть проблемы со здоровьем, влияющие на ориентацию в пространстве, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».