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Пропавшие без вести в Ростовской области

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2024
В Ростовской области почти 90 человек пропали без вести
7 ноября, 06:56
Власти дают инструкции против дронов, пока в Ростовской области пропадают люди
3 сентября, 15:36
В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести
3 сентября, 14:43
Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю
19 августа, 18:15
Полиция и волонтеры уже месяц ищут в Ростове загадочно пропавшую девушку
25 мая, 11:05
В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди
4 мая, 17:39
Больше 60 человек пропали без вести в Ростовской области
4 мая, 13:29
Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши
5 апреля, 07:42
Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал
Почти неделю в Ростовской области и ЛНР не могут найти пропавшего без вести Николая Ткаченко, сообщили волонтеры поискового движения «ЛизаАлерт».
3 января, 09:06
Юноша загадочно пропал в Ростове в новогоднюю ночь
20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове в новогоднюю ночь, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
2 января, 14:05
2023
Почти 100 человек пропали в Ростовской области в октябре
6 ноября 2023, 10:09
Из воинской части в Ростовской области пропал отправившийся на СВО заключенный
9 сентября 2023, 16:05
Молодую женщину, нуждающуюся в помощи врачей, две недели ищут в Ростовской области
37-летнюю Дарью Микита почти две недели разыскивают в Волгодонске Ростовской области, сообщили волонтеры поискового движения «ЛизаАлерт».
9 сентября 2023, 12:08
Почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе пропали 98 человек, найдены из них 67, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».
8 сентября 2023, 11:49
Молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове
В Ростове разыскивают 28-летнего Вячеслава Ткачева, у него есть проблемы со здоровьем, влияющие на ориентацию в пространстве, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».
20 августа 2023, 15:51
Жителя Ставрополья около двух недель не могут найти в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести Вячеслава Леликова из Минеральных Вод, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».
13 августа 2023, 16:34
Сразу четыре пенсионера пропали в Ростовской области в июле
9 июля 2023, 12:18
Пенсионерка, страдающая провалами в памяти, без вести пропала в Таганроге
В Таганроге разыскивают пенсионерку, страдающую от провалов в памяти, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».
9 июля 2023, 07:23
В Ростовской области мать двоих детей пропала после ссоры с мужем
Жительница Ростовской области ушла из дома и не вернулась после ссоры с мужем, пишут СМИ.
6 июля 2023, 10:29
Полиция и волонтеры ищут в Ростове бесследно пропавшего 52-летнего мужчину
В Ростове пропал 52-летний местный житель Эдуард Тимин, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
28 мая 2023, 12:53

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