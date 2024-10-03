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Пропавшие люди

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Октябрь
Итоги четверга: в Ростове массово вырубают деревья, а в регионе пропадают люди
3 октября, 15:16
Сентябрь
Вознаграждение в $55 тысяч пообещали за поиск ростовской студентки Цомартовой
16 сентября, 16:39
Власти дают инструкции против дронов, пока в Ростовской области пропадают люди
3 сентября, 15:36
В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести
3 сентября, 14:43
Август
В Ростовской области пропадают люди, а власти считают убытки от атаки беспилотников
5 августа, 15:28
Около 100 человек пропали без вести в Ростовской области
5 августа, 13:13
Правнук Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова
Родители таинственно исчезнувшей ростовчанки Анны Цомартовой обратились за помощью правнуку вождя Иосифа Сталина Якову Джугашвили, сообщает «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».
1 августа, 08:08
Июль
Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже
Родители пропавшей Анны Цомартовой не перестают искать свою дочь. В этот раз мать студентки из Ростова Диана Цомартова обнаружила зацепки на записях с видеокамер, сообщает «Комсомольская правда Ростов-на-Дону».
26 июля, 13:19
Мать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал куратор
Мать исчезнувшей в Дагестане спортсменки из Ростова-на-Дону заявила, что ее дочь мог инструктировать куратор, сообщает «Комсомольская правда Ростов».
19 июля, 12:58
Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне
5 июля, 13:55
Июнь
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня, 05:45
Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента
В Ростове-на-Дону родители пропавшей спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать дочь. Мать девушки Диана Цомартова посетила приемную президента. Об этом она рассказала в телеграм-канале.
20 июня, 06:24
«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки
Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.
16 июня, 12:20
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
В Ростовской области за май текущего года пропали более 89 человек. Статистическими данными поделился местный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
12 июня, 11:28
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Следственный комитет РФ изучит дело о загадочном исчезновении спортсменки Анны Цомартовой из Ростова, сообщает ведомство.
12 июня, 11:25
Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске
Родственники пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой уверены, что она не погибла, об этом они написали в социальных сетях.
9 июня, 07:58
Май
Две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки
21 мая, 14:38
Ростовчан обяжут сдавать тест ДНК с 15 мая
ДНК — генетическую информацию о себе с 15 мая 2024 года придется сдавать тем ростовчанам, у которых пропал родственник, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.
13 мая, 12:12
Март
Жительница Таганрога сняла на телефон последние минуты до теракта в «Крокусе»
Последние снимки семьи из Таганрога, которые оказались на концерте в «Крокус Сити Холле», где произошел теракт, появились в Сети.
24 марта, 05:40
Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»
23 марта, 12:09

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