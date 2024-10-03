Пропавшие люди

Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже

Родители пропавшей Анны Цомартовой не перестают искать свою дочь. В этот раз мать студентки из Ростова Диана Цомартова обнаружила зацепки на записях с видеокамер, сообщает «Комсомольская правда Ростов-на-Дону».