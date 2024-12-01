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Пропажа

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Декабрь
Родители пропавшей ростовской спортсменки опровергли слухи о сборе денег
Родители пропавшей в Каспийске после соревнований по тайскому боксу при загадочных обстоятельствах ростовской спортсменки Анны Цомартовой заявили, что не организовывали никаких денежных сборов. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.
1 декабря, 17:31
Ноябрь
Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похорон
Удивительная история случилась в городе Таганроге Ростовской области в начале октября. Все началось с супружеской ссоры в семье Полозовых, после которой 44-летняя Ольга ушла из дома, не взяв даже телефон.
1 ноября, 18:52
Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион
1 ноября, 16:25
Октябрь
Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК
18 октября, 13:01
Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото
6 октября, 15:48
Федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова
2 октября, 16:03
Сентябрь
После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса
Экстренные службы сообщают об исчезновении пассажирки микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП на трассе в Ростовской области. По информации регионального УГИБДД, местонахождение женщины пока неизвестно.
21 сентября, 20:04
Вознаграждение в $55 тысяч пообещали за поиск ростовской студентки Цомартовой
16 сентября, 16:39
Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
10 сентября, 12:10
Август
Мать ростовской студентки Цомартовой заявила, что ее могли насильно выдать замуж
22 августа, 12:06
Двое детей пропали по дороге в парикмахерскую в Ростовской области
22 августа, 10:41
Июль
Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже
Родители пропавшей Анны Цомартовой не перестают искать свою дочь. В этот раз мать студентки из Ростова Диана Цомартова обнаружила зацепки на записях с видеокамер, сообщает «Комсомольская правда Ростов-на-Дону».
26 июля, 13:19
Более 100 человек пропали в Ростовской области в июне
5 июля, 12:17
Июнь
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня, 05:45
«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки
Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.
16 июня, 12:20
Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске
Родственники пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой уверены, что она не погибла, об этом они написали в социальных сетях.
9 июня, 07:58
Май
Родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли в телефоне ее письмо
Родители студентки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону, которая пропала в феврале, обнаружили ее письмо, пишет «КП — Ростов-на-Дону».
27 мая, 11:45
Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области
20 мая, 15:32
Апрель
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который мог попасть в рабство
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины, который пропал во время поисков работы, сообщили в региональном УМВД.
26 апреля, 12:59
Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону
В центральный аппарат СК России будет представлен доклад после обращения матери пропавшей спортсменки в Дагестане, сообщает Инфоцентр СКР.
22 апреля, 10:11

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