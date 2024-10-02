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Пропажа человека

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Октябрь 2024
Федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова
На федеральном канале «Россия-1» вышел новый выпуск шоу «Малахов», посвященный исчезновению ростовской студентки Анны Цомартовой, запись эфира опубликована на сайте «Смотрим».
2 октября 2024, 16:03
Июнь 2024
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня 2024, 05:45
«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки
Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.
16 июня 2024, 12:20
Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске
Родственники пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой уверены, что она не погибла, об этом они написали в социальных сетях.
9 июня 2024, 07:58

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