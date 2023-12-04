Пропускной режим

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Декабрь 2023
Посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области
4 декабря 2023, 11:44
В Ростовской области на охрану автомобильных мостов потратят 62,2 млн рублей
3 декабря 2023, 12:25
Ноябрь 2023
Власти Ростова потратятся на вооруженную охрану и защиту от терактов
21 ноября 2023, 14:09
Октябрь 2023
Безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут компанию, которая обеспечит охрану территории «ГБСМП» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах госзакупок.
26 октября 2023, 05:16
Сентябрь 2023
Как следят за безопасностью донских школ после резни под Таганрогом
20 сентября 2023, 09:31
Август 2023
Особые меры безопасности введут в Ростовской области
В Ростовской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 06:48

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