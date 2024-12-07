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Прорыв трубы

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Прорыв трубы оставил без воды 28 тысяч жителей Новочеркасска
7 декабря, 09:10
Ребенок упал в яму с кипятком в Ростове-на-Дону
30 августа, 10:01
Улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии
28 мая, 04:59
Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прорвало трубу и появился настоящий коммунальный фонтан, сообщили местные жители в соцсетях.
2 мая, 13:18
Жители Шахт используют коммунальный фонтан как автомойку
Прорванная труба в поселке ХБК Ростовской области превратилась в своеобразную автомойку, рассказали в социальных сетях местные жители.
4 марта, 17:24
2023
Целебная грязь: По Богатяновскому спуску в Ростове потекли потоки воды цвета фекалий
10 сентября 2023, 07:42
В Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове 10 сентября
10 сентября 2023, 07:17
Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа
В Ростове прорыв трубы стал причиной затопления улицы Нансена 20 августа, рассказали в соцсетях местные жители.
20 августа 2023, 10:47
Новый гейзер с водой забил в Александровке в Ростове 11 августа
В Александровке в очередной раз прорвало трубу, вода из нее снова топит улицы, фото и видео с последствиями происшествия выкладывают в соцсетях местные жители.
11 августа 2023, 15:41
Коммунальный фонтан высотой в дерево забил в Ростове
В Ростове в СНТ «Строитель» забил огромный коммунальный фонтан, сообщили в соцсетях местные жители.
23 июля 2023, 11:41
Инженера «Лукойл-ТТК» осудили за аварию с пострадавшими на теплотрассе в Ростове
Инженера «Лукойл-ТТК» Сергея Самборского осудили по делу о громкой аварии на теплотрассе на улице Малиновского в Ростове, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
12 июля 2023, 14:04
Часть территорий в Азове подтопило из-за прорыва трубы
В Азове из-за коммунальной аварии подтопило часть территорий, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
22 мая 2023, 05:04

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