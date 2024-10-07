Проспект Буденновский

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2024
Фонтан в Комсомольском сквере в Ростове наконец отремонтируют
До конца 2024 года в Ростове отремонтируют еще один фонтан — в Комсомольском сквере, информация о поисках подрядной организации размещена на сайте госзакупок.
7 октября, 08:11
Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова
Водитель разбил легковушку, врезавшись в стену дома в центре Ростова, сообщают очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 08:06
На Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров
В Ростове-на-Дону запланированы работы по реконструкции дорожного покрытия на улице Большая Садовая, сообщается на сайте госзакупок.
18 апреля, 09:14
Госэкспертиза утвердила ремонт еще двух фонтанов в Ростове
3 февраля, 13:18
2023
В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
25 декабря 2023, 09:50
Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ограничена работа электротранспорта из-за неблагоприятной погоды, сообщает в Telegram департамент транспорта города.
12 декабря 2023, 12:27
В центре Ростова-на-Дону в массовом ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки
В Ростове-на-Дону пострадал один человек в столкновении трех автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 06:45
В Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса вечером 7 августа
8 августа 2023, 04:56
Остановку машин запретят на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 5 августа
В Ростове-на-Дону изменят схему дорожного движения с 5 августа на центральных улицах, сообщили в городской администрации.
25 июля 2023, 05:51

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