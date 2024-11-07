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Проспект Стачки

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2024
Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном
В Ростове-на-Дону сильные порывы ветра повалили остановочный комплекс на Западном, сообщают очевидцы в соцсетях.
7 ноября, 18:59
Машины отбросило в разные стороны: ребенок пострадал в ДТП в Ростове на Малиновского
Ребенок получил травмы после ДТП с участием двух легковушек на Западном в Ростове, сообщает региональная Госавтоинспекция.
7 октября, 05:47
Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 августа, затопило дороги на проспекте Стачки, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».
5 августа, 09:21
В Ростове-на-Дону изымут около 40 участков для продления проспекта Стачки
Администрация Ростова-на-Дону утвердила документацию проекта планировки и границ территории для реконструкции строительства участка до улицы Курсантов. Для продления проспекта понадобится около 40 участков, согласно документам на сайте ведомства.
14 июня, 19:48
Четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки в рамках реконструкции сделают четыре полосы для движения, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
14 июня, 14:29
В Ростове с 8 июня запретят парковку на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону с 8 июня введут ограничения для водителей на проспекте Стачки. Теперь там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, говорится в сообщении горадминистрации.
5 июня, 05:25
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
В Ростове планируют построить кольцевые развязки и подземный переход во время продления проспекта Стачки, об этом рассказали в администрации города.
2 апреля, 14:25
В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки
28 марта, 12:43
В Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Что там произошло?
В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.
27 февраля, 15:43
Урбанист рассказал, для чего на проспекте Стачки в Ростове планируется новый мост
9 февраля, 17:02
В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос реконструкции моста, который находится в створе проспекта Стачки, сообщили власти СМИ.
2 февраля, 09:39
Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове ищут родных неизвестного мужчины, который внезапно умер на проспекте Стачки, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
20 января, 12:52
2023
Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем
12 декабря 2023, 17:06
Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря
4 декабря 2023, 16:08
В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог
1 декабря 2023, 06:48
Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону
28 ноября 2023, 13:59
В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 километра
14 ноября 2023, 10:06
Град размером с горох начался в Ростове-на-Дону после тропического ливня
10 августа 2023, 04:33
Жители в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки с 9 августа
В Ростове-на-Дону в среду, 9 августа, запланированы отключения водоснабжения в части города, сообщает Ростовводоканал.
8 августа 2023, 07:31
С главы «Ростов-ЦентрСтроя» собираются взыскать 574 млн рублей
3 августа 2023, 08:26

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