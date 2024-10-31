Процентные ставки

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Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку
31 октября, 13:42
Рынок семейной ипотеки в Ростове может рухнуть из-за роста первоначального взноса
20 сентября, 16:48
Жители Ростовской области накопили в банках 1 триллион рублей
В банках Ростовской области хранятся накопления местных жителей на сумму более одного триллиона рублей, сообщает региональное отделение Южного ГУ Банка России.
8 августа, 15:46
Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж по ипотеке в Ростове
29 июля, 14:39
Ростовчанам рассказали о распространенных схемах мошенничества при займах в МФО
Юрист раскрыл три самые распространенные схемы обмана заемщиков, сообщает newia.ru.
16 апреля, 11:45
Ростовчанам рассказали, кому могут отказать в рефинансировании ипотеки
В России, в том числе Ростовской области, могут отказать в рефинансировании ипотеки, если были просрочки по платежам, сообщает Newia.
19 марта, 09:13
Эксперт Ионов рассказал ростовчанам, куда инвестировать сбережения
20 февраля, 12:51
2023
Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему
Стоимость квартир в новостройках Ростова обусловлена повышением спроса, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.
28 ноября 2023, 09:22
Эксперт разъяснил, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове
29 сентября 2023, 12:17

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