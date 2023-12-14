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Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года

Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года

Фото: dzen.ru/news/rubric/pryamaya_liniya.
14 декабря президент РФ Владимир Путин подвел итоги 2023 года в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. От жителей страны поступило более 2 миллионов вопросов. На пресс-конференции присутствуют российские и зарубежные СМИ.
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14 декабря 2023
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
В Ростовской области жителям пообещали решить проблему с очень дорогими яйцами, рассмотреть возможность построить высокоскоростную дорогу, а также объявили об отсутствии планов возобновить мобилизацию.
14 декабря 2023, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире в декабре 2001 года. А последняя Прямая линия с президентом проходила в 2021 году. RostovGazeta. напомнила, что волновало ростовчан последние несколько лет.
14 декабря 2023, 14:27
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Жители Ростовской области поинтересовались у президента Владимира Путина причиной роста цен на продукты.
14 декабря 2023, 13:03
14 декабря 2023, 13:01

Владимир Путин заявил, что в стране нет «вакханалии» запретов на аборты.

В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Президент Владимир Путин рассказал, почему в Ростовской области и других регионах резко подскочила заболеваемость корью, подробностями глава государства поделился в ходе Прямой линии.
14 декабря 2023, 12:28
Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%
Президент России Владимир Путин рассказал, что в следующем году поднимут пенсии, в том числе в Ростовской области, прозвучало во время Прямой линии.
14 декабря 2023, 12:01
14 декабря 2023, 11:56

Путин рассказал, зачем в России создают новый учебник истории. «Во многих учебниках, а их было около 60-и, все что угодно было, только почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Нам нужна фундаментальная версия, которая будет доведена до всех, кто будет читать этот учебник. Сегодня ребенок — завтра гражданин», — заявил президент.

Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
В России, в том числе Ростовской области, в скором времени стабилизируется ситуация с ценами на яйца, заявил президент Владимир Путин.
14 декабря 2023, 11:50
14 декабря 2023, 11:30

Путин связал дефицит вакцины от кори с дефицитом яиц в России, но обещал, что ситуация вскоре нормализуется.

Путин заявил, что высокоскоростная дорога может появиться в Ростовской области
Президент России Владимир Путин не исключил вероятности того, что Ростовская область в будущем может попасть в проект создания высокоскоростной дороги, прозвучало на Прямой линии.
14 декабря 2023, 11:18
14 декабря 2023, 11:03

Путин: «Я спрашивал у министра, что у него с яйцами. Он ответил, что все в порядке».

14 декабря 2023, 10:52

Путин сообщил, что решение об открытии аэропорта в Краснодаре пример Минобороны.

14 декабря 2023, 10:51

Путин заявил, что высокоскоростные магистрали могут появиться в направлении юга — Ростовской области.

14 декабря 2023, 10:45

Путин назвал ситуацию на финансовом рынке стабильной.

14 декабря 2023, 10:25

Путин: формально юридически частных военных компаний в России нет. «Стуацию с ЧВК — пробел, который допустило Минобороны», — заявил он.

14 декабря 2023, 10:23

Путин: ситуация с количеством дронов у российских войск в СВО улучшается.

14 декабря 2023, 10:22

Линия фронта растянулась на 2 тысячи километров, — сообщил Путин.

14 декабря 2023, 10:00

В кризисе на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в секторе Газа, заявил Путин.

14 декабря 2023, 09:53

Путин заявил, что в федеральном бюджете РФ закладывают больше 1 триллиона рублей на интеграцию и развитие новых регионов ежегодно. В новых регионах еще многое предстоит сделать, и Россия будет заниматься этим.

14 декабря 2023, 09:50

Путин: практически по всей линии соприкосновения вооруженные силы РФ улучшают свое положение.

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