Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года

Путин рассказал, зачем в России создают новый учебник истории. «Во многих учебниках, а их было около 60-и, все что угодно было, только почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Нам нужна фундаментальная версия, которая будет доведена до всех, кто будет читать этот учебник. Сегодня ребенок — завтра гражданин», — заявил президент.