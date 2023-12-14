Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года

Владимир Путин заявил, что в стране нет «вакханалии» запретов на аборты.
Путин рассказал, зачем в России создают новый учебник истории. «Во многих учебниках, а их было около 60-и, все что угодно было, только почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Нам нужна фундаментальная версия, которая будет доведена до всех, кто будет читать этот учебник. Сегодня ребенок — завтра гражданин», — заявил президент.
Путин связал дефицит вакцины от кори с дефицитом яиц в России, но обещал, что ситуация вскоре нормализуется.
Путин: «Я спрашивал у министра, что у него с яйцами. Он ответил, что все в порядке».
Путин сообщил, что решение об открытии аэропорта в Краснодаре пример Минобороны.
Путин заявил, что высокоскоростные магистрали могут появиться в направлении юга — Ростовской области.
Путин назвал ситуацию на финансовом рынке стабильной.
Путин: формально юридически частных военных компаний в России нет. «Стуацию с ЧВК — пробел, который допустило Минобороны», — заявил он.
Путин: ситуация с количеством дронов у российских войск в СВО улучшается.
Линия фронта растянулась на 2 тысячи километров, — сообщил Путин.
В кризисе на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в секторе Газа, заявил Путин.
Путин заявил, что в федеральном бюджете РФ закладывают больше 1 триллиона рублей на интеграцию и развитие новых регионов ежегодно. В новых регионах еще многое предстоит сделать, и Россия будет заниматься этим.
Путин: практически по всей линии соприкосновения вооруженные силы РФ улучшают свое положение.