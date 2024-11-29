Психология

Психолог рассказал, как скибиди-туалеты ломают психику детей

«Скибиди-туалеты» — это популярный у детей и подростков по всему миру мультсериал, который распространяется на YouTube. В нем унитазы с человеческой головой воюют с людьми с головой-камерой. Детский сихолог из Ростова-на-Дону Алексей Лукьянов объяснил, чем привлекает школьников этот мультик.