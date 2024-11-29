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Психология

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Ноябрь
Психолог высказался о причинах падений с высоты в Ростовской области
29 ноября, 19:20
Октябрь
Куда уехать на ноябрьские выходные из Ростова-на-Дону и не потратить много денег
31 октября, 18:33
Сентябрь
«На пути к шизофрении»: психолог призвал оградить детей в Ростове от опасных пабликов
20 сентября, 11:10
Июль
«Лечение боли»: кто и как в будущем станет дурить ростовчан
23 июля, 13:25
Эксперты рассказали, как справиться с эмоциональным выгоранием
16 июля, 08:15
Май
Психологи рассказали ростовчанам, почему люди коллекционируют вещи
Одна из основных причин, по которой люди э собирают различные предметы, заключается в том, что это приносит положительные эмоции, пишет Newia.ru.
28 мая, 08:33
«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь
Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
19 мая, 12:05
Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае с женщиной, которая жаловалась ему на своего мужа, в интервью на «Дон 24».
19 мая, 09:15
«Это перерастает в хулиганство»: психолог объяснила странное увлечение детей на Дону
В России, в том числе Ростовской области, новое увлечение подростков под названием квадробинг может перерасти в хулиганство, рассказала RostovGazeta кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Манухина.
15 мая, 08:54
Психологи рассказали ростовчанам, что сделать, чтобы проснуться счастливыми
Небольшие вечерние ритуалы могут помочь чувствовать себя лучше и счастливее, пишут «Новые известия».
4 мая, 16:20
Апрель
Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением
24 апреля, 12:35
IT-бухгалтер: какие новые профессии могут появиться в Ростовской области
В Ростовской области с развитием технологий могут появиться новые профессии, рассказал RostovGazeta руководитель департамента клиентской поддержки цифрового финансового сервиса Lime Артем Павлов.
21 апреля, 09:07
Психолог объяснила участившиеся самоубийства подростков Ростовской области
Самый опасный — подростковый возраст. Существует целый ряд причин, из-за которых подросток в крупных городах Ростовской области может перестать ценить жизнь, сообщила RostovGazeta руководитель психологического центра, психолог Светлана Ященко.
12 апреля, 09:27
Ростовчанам объяснили, как преодолеть синдром самозванца
5 апреля, 17:15
Психолог рассказал, как скибиди-туалеты ломают психику детей
«Скибиди-туалеты» — это популярный у детей и подростков по всему миру мультсериал, который распространяется на YouTube. В нем унитазы с человеческой головой воюют с людьми с головой-камерой. Детский сихолог из Ростова-на-Дону Алексей Лукьянов объяснил, чем привлекает школьников этот мультик.
5 апреля, 06:55
Март
Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
На фоне теракта в «Крокус Сити Холл» некоторые жители крупных городов стали бояться посещать массовые мероприятия, торговые центры, стадионы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала клинический психолог Татьяна Разумовская.
27 марта, 15:26
Специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове
12 марта, 08:33
Продавец книг рассказала, что за книги читает ростовская молодежь
4 марта, 15:43
Январь
Женская спецагентура: ростовчанкам предложили выяснить все про возлюбленного
10 января, 13:59
Декабрь 2023
Психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана»
6 декабря 2023, 08:05

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