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Пушкинская

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Стало известно, зачем спилили деревья на Пушкинской в Ростове
В администрации Ростова сообщили, зачем спилили деревья на Пушкинской за греческим храмом.
3 октября, 17:00
На уборку общественного туалета на Пушкинской в Ростове потратят 2 млн рублей
14 февраля, 10:24
Тысячи жителей Ростовской области останутся без света на следующей неделе
20 января, 05:48
2023
Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове
23 октября 2023, 07:58
Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника
В Ростовской области не появлялось информации об отмене прямой линии губернатора Василия Голубева после упавшего беспилотника, анонс размещен в Telegram главы региона.
7 сентября 2023, 10:39
Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 05:27
В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс
В Ростове-на-Дону продолжается работа по обработке территорий от крыс, комаров и клещей, сообщили в городской администрации.
25 августа 2023, 09:06
Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
В Ростове-на-Дону снова пройдут отключения горячей воды из-за технических работ на теплосетях, сообщают «Ростовские тепловые сети».
10 июля 2023, 11:54

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