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Пушкинская улица

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2024
Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове
3 октября, 18:25
В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8
В Ростове планируют отремонтировать ОКН регионального значения «Доходный дом М. Б. Геронимус», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
9 февраля, 11:02
2023
Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону
8 ноября 2023, 07:31
Крыса чуть не забралась на ногу посетительницы кафе в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в одном из кафе в центральной части города заметили крысу, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
2 октября 2023, 05:55
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Жильцов домов в районе падения беспилотника могут переселить в Ростове-на-Дону
7 сентября 2023, 05:43
Дополнительные ограждения начали строить военные возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа началось строительство новой стены, сообщает корреспондент RostovGazeta.
12 июля 2023, 04:42

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