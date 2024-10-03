Пушкинская улица

Крыса чуть не забралась на ногу посетительницы кафе в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в одном из кафе в центральной части города заметили крысу, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».