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Пути

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Апрель
«На костылях скакали через пути»: жители поселка под Ростовом показали условия жизни
27 апреля, 12:40
Декабрь 2023
В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
16 декабря 2023, 11:39
Сентябрь 2023
Поезд протаранил автомобиль в Ростовской области
В Ростовской области поезд врезался в выехавший на железнодорожные пути автомобиль, сообщает СКЖД.
27 сентября 2023, 07:39
Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону
15 сентября 2023, 06:06
Август 2023
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский новую трамвайную сеть создадут до конца 2023 года, сообщили в правительстве региона.
15 августа 2023, 06:21
Июль 2023
В Ростове-на-Дону приступили к строительству скоростного трамвая
В Ростове-на-Дону начался первый этап реализации проекта скоростного трамвая, сообщили в правительстве региона.
11 июля 2023, 06:18

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