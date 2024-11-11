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Путин

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Ноябрь
Работающий на СМИ из Ростова военкор-итальянец попросил Путина о гражданстве РФ
Иностранный журналист, работающий на зарегистрированный в Ростове портал International Reporters, обратился к президенту с просьбой о гражданстве РФ.
11 ноября, 05:30
Сентябрь
Президент России рассказал, что может стать поводом для ответного ядерного удара
Владимир Путин перечислил обновленный список военных угроз, для нейтрализации которых Россия теоритически может применить ядерное оружие. Этот перечень президент РФ озвучил 25 сентября в ходе очередного планового заседания Совета безопасности страны.
25 сентября, 18:52
Июль
Путин поручил создать оргкомитет Национального центра «Россия»
26 июля, 07:14
Май
Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону
31 мая, 10:55
Путин подписал указ о семи целях развития России до 2030 года
Семь целей национального развития определены в указе, подписанным президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
8 мая, 05:19
Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина
Бывший глава администрации Ростова и депутат Госдумы от Ростовской области Виталий Кушнарев будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, сообщил политик в своем телеграм-канале.
5 мая, 08:39
Апрель
Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс
В Ростовской области вывесили баннер с жалобой на невыплату зарплат рабочим, строившим водовод в Донбасс, сообщает Donnews.
17 апреля, 12:49
Март
Президент России Путин помиловал двух женщин из Ростовской области
В Ростовской области помиловали двух осужденных дончанок, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
29 марта, 11:02
Сергей Кириенко рассказал об итогах Всемирного фестиваля молодежи
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко во время пресс-конференции подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
8 марта, 16:57
Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
7 марта, 06:35
Февраль
Губернатор Голубев объявил, когда президент Путин приедет в Ростов-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что президент Владимир Путин сам определит дату визита в Ростов, об этом сообщил портал РИА «Новости».
21 февраля, 09:27
Президент Владимир Путин примерил бушлат из Ростова-на-Дону
Президенту Владимиру Путину подарили бушлат, который изготовила фирма из Ростова-на-Дону, сообщают «Известия».
21 февраля, 08:13
Январь
Тысячи жителей Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
26 января, 07:09
Декабрь 2023
Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%
14 декабря 2023, 12:01
Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
14 декабря 2023, 11:50
Путин заявил, что высокоскоростная дорога может появиться в Ростовской области
14 декабря 2023, 11:18
Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию
В России, в том числе Ростовской области, нет никакой необходимости в мобилизационной кампании, заявил президент Владимир Путин.
14 декабря 2023, 09:45
Губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство дончан поддержат решение президента Владимира Путина баллотироваться на выборы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
8 декабря 2023, 16:12
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин принял решение помиловать двух человек, отбывающих наказание за преступления, сообщили в правительстве региона.
8 декабря 2023, 08:23
Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева
8 декабря 2023, 04:53

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