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Пьяный водитель

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2024
Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони
2 ноября, 16:57
Появилось видео ДТП с пострадавшими в Ростове, спровоцированное инспектором ДПС
6 августа, 10:36
В Ростове-на-Дону уволили инспектора ДПС за ДТП с пострадавшими
6 августа, 09:48
В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими
6 августа, 09:11
Иномарка протаранила трактор дорожных рабочих на мосту Стачки в Ростове
28 июля, 05:34
В Ростовской области осудили пьяного самокатчика
В Ростовской области дончанину дали условный срок за пьяную езду на самокате, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
9 января, 16:30
2023
В Шахтах 14-летний байкер попал в больницу после ДТП
В Ростовской области произошла авария с мотоциклом, которым управлял подросток, сообщили в региональном УГИБДД.
21 октября 2023, 05:58
Водитель «Газели» погиб из-за влетевшего в нее грузовика в Ростовской области
В Ростовской области погиб один человек в аварии с участием КамАЗа, сообщили в региональном УГИБДД.
9 октября 2023, 08:19
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись автобус и автомобиль, пострадали два человека, сообщили в региональном УГИБДД.
16 сентября 2023, 13:46
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с одним погибшим, сообщили в региональном УГИБДД.
16 сентября 2023, 12:42
Проехавший на красный свет водитель спровоцировал аварию с пострадавшим в Гуково
31 августа 2023, 05:47
Жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей
30 августа 2023, 04:53
В Ростове задержали пьяную женщину-водителя, которая гнала по встречной полосе
28 августа 2023, 13:19
Водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины
В Ростовской области огласили приговор водителю за смертельное ДТП, сообщают СМИ.
23 июля 2023, 03:36

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