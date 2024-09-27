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Юрист Габович объяснил, зачем нужен QR-код на полисе ОСАГО ростовских водителей
27 сентября, 08:02
Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк
В мессенджерах массово распространяется видеоролик, в котором заявляют о якобы отравленной воде марки «Святой источник». Насколько это правда, разобралась RostovGazeta.
20 сентября, 12:00
На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела
В Ростове-на-Дону установят арт-объекты, фиксирующие количество добрых поступков, совершенных дончанами, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
14 марта, 17:29
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове
11 января, 10:14
2023
«Тотальный контроль»: стоит ли ждать внедрение системы социального рейтинга на Дону
24 ноября 2023, 06:27
«Сгенерирован QR-код»: ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом
11 ноября 2023, 12:18
Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области
26 сентября 2023, 06:59

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