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Рабочие

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Итоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам
17 ноября, 19:11
На Дону суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений
31 октября, 10:43
Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах
В Ростовской области строитель, ремонтировавший крышу школы искусств, сорвался с высоты и разбился насмерть, пишет издание «КВУ».
15 октября, 10:28
Стало известно, кто из рабочих в Ростове получает больше всех
Самую высокую среднюю заработную плату получают в России, в том числе и в Ростове, электромонтажники, согласно данным «Работа.ру».
11 августа, 14:45
В Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов
Сотрудники правоохранительных органов на одном из строительных объектов Ростова-на-Дону выявили более 20 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, сообщает региональное УФСБ России.
24 июля, 13:18
Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове
В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан высотой около трех метров, видео поделились жители Александровки.
3 апреля, 10:46
Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске
2 апреля, 18:07
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
В Ростовской области в работах по ликвидации последствий непогоды задействовали 200 бригад энергетиков, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
14 февраля, 11:18
«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
12 февраля, 15:56
Поместится грузовик: огромный провал на Ставского появился в Ростове-на-Дону
19 января, 14:02
«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах
17 января, 12:54
2023
Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем
12 декабря 2023, 17:06
«Зачем об этом снимать»: ростовские учителя выступили против сериала «Слово пацана»
5 декабря 2023, 09:21
Жители Ростова стали стихийно собираться на месте вырубки деревьев на Зеленой
13 ноября 2023, 07:41
Эстакада обрушилась на проезжую часть у «Меги» под Ростовом 26 октября
26 октября 2023, 14:53
Директор сервиса по поиску работы рассказала, стоит ли на Кубани ждать роста зарплат
25 августа 2023, 07:32
«Из офиса на завод»: готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию
Исследовательская служба hh.ru провела опрос среди жителей Краснодарского края: готовы ли они сменить «белый» воротник на «синий». «Беловоротничковыми» профессиями называют работу в офисе, а «синими» — деятельность, основанную на физическом труде в промышленности и производстве.
11 августа 2023, 18:38
Появились кадры с Ворошиловского в Ростове, который обещали открыть в 8 утра
В Ростове-на-Дону до сих пор не завершились работы на проспекте Ворошиловский, который обещали открыть утром в воскресенье. Корреспонденту RostovGazeta сделал фотографии с места работ.
2 июля 2023, 08:20

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