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Работа пожарных

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2024
Сильный пожар охватил этнопарк «Кумжа» в Ростове
В Ростове загорелось здание ресторана в этнокомплексе «Кумжа», сообщают очевидцы в соцсетях.
1 сентября 2024, 05:41
2023
Потребовалось искусственное дыхание: пожарный в Ростове спас бездыханную кошку
Ростовский пожарный в свой выходной организовал эвакуацию дома увидев пожар в одной из квартир, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».
12 ноября 2023, 07:13
Прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля
Соблюдение требований пожарной безопасности проверят после крупного возгорания на складе под Ростовом, рассказали в региональной Прокуратуре.
21 июля 2023, 14:48
Крупный пожар начался возле детской больницы в Таганроге днем 9 июня
В Таганроге загорелся дом, который расположен рядом с детской многопрофильной больницей, сообщили очевидцы в соцсетях.
9 июня 2023, 12:07

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