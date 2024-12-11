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Работа сирен

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На видео попал мощный залп взрывов во время ракетной атаки на Таганрог
11 декабря, 06:19
Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло
9 октября, 16:13
Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
6 октября, 18:37
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля
Несколько раз в Ростове в ночь на воскресенье, 14 июля, звучала сирена, пишут очевидцы в соцсетях.
14 июля, 07:05
2022
Эксперты разъяснили, почему многие ростовчане так и не услышали учебных сирен
10 ноября 2022, 13:43

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