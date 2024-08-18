Работа системы ПВО

Жители Ростова рассылают видео о падении ракеты в старом аэропорту: правда или фейк

По соцсетям и мессенджерам в Ростовской области стало «гулять» видео, на котором мужчина показывает последствия падения ракеты якобы в районе старого аэропорта на стоянку автомобилей. RostovGazeta решила разобраться, правда это или очередной фейк.