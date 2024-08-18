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Работа системы ПВО

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2024
Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью
В ночь на 18 августа была отражена террористическая атака на Ростовскую область, сообщили в Минобороны.
18 августа 2024, 05:13
Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО вечером 5 апреля
В небе над Ростовской областью появились следы от работы ПВО, сообщают в социальных сетях местные жители.
5 апреля 2024, 14:04
«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля
23 февраля 2024, 12:06
2023
Василий Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область
Большая часть атаковавших Ростовскую область беспилотников рано утром 17 декабря была сбита, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
17 декабря 2023, 06:10
Стали известны подробности неудавшейся террористической атаки на Ростовскую область
Отражена попытка совершить террористическую атаку по российским объектам в том числе в Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны России.
17 декабря 2023, 05:41
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО
14 ноября 2023, 12:57
Жители Ростова рассылают видео о падении ракеты в старом аэропорту: правда или фейк
По соцсетям и мессенджерам в Ростовской области стало «гулять» видео, на котором мужчина показывает последствия падения ракеты якобы в районе старого аэропорта на стоянку автомобилей. RostovGazeta решила разобраться, правда это или очередной фейк.
24 октября 2023, 09:53
Обломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе Самбек
Обломки ракеты, сбитой над Азовским районом, приземлились в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:21
Очевидцы опубликовали видео упавшей ракеты в Азовском районе 28 июля
Система ПВО сбила ракету над Азовским районом 28 июля, в этот же день ракету поразили над Таганрогом, сообщил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:07
Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля
Глава администрации города Донецка в Ростовской области Роман Кураев подтвердил срабатывание системы ПВО в регионе 9 июля, сообщает местное издание «Новость».
9 июля 2023, 10:01
Политолог Гусий рассказал, зачем Украина атаковала Краснодарский край
Удары по Краснодарскому краю являются примером «информационных побед», которых ВСУ пытается добиться в своем непростом положении, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.
4 июля 2023, 07:11
В Сети появились кадры сбитого объекта над Ростовской областью
В Интернете разместили видео, на которой показаны летящий в небе объект и яркая вспышка над Ростовской областью, ролик разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
25 мая 2023, 19:50

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