Работа в Ростове

Закрытый из-за СВО аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону у аэропорта Платов, который в данный момент закрыт, есть сразу несколько активных вакансий, говорится на сайтах по поиску работы.