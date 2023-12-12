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Работа в Ростове

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Декабрь 2023
Водитель фур и врач УЗИ: кому платят больше в Ростовской области
Список самых высокооплачиваемых профессий в Ростовской области, опубликованных в декабре, составили в Superjob.
12 декабря 2023, 07:38
Ноябрь 2023
Стоматолог и программист: стало известно, кто может в Ростове зарабатывать 200 тысяч
24 ноября 2023, 14:00
Сентябрь 2023
Политолог объяснил, зачем предприятия Ростова набирают специалистов по мобилизации
Крупные предприятия в Ростовской области по закону обязаны иметь мобилизационный план и соответствующий отдел, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
14 сентября 2023, 10:15
Июнь 2023
Закрытый из-за СВО аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону у аэропорта Платов, который в данный момент закрыт, есть сразу несколько активных вакансий, говорится на сайтах по поиску работы.
29 июня 2023, 08:09
Две трети ростовчан готовы работать шесть дней в неделю
Почти две трети ростовчан готовы к увеличению рабочей недели, пишут «Новые известия».
10 июня 2023, 13:30
Май 2023
Большинство ростовчан высказались против шестидневной рабочей недели
Проведенный редакцией RostovGazeta опрос показал, что большинство жителей Ростова-на-Дону не хотят работать шесть дней в неделю.
22 мая 2023, 07:58
Власти Ростова взялись за проблему работающих нелегально подростков
В Ростове-на-Дону большая часть трудоустроенных детей не оформлена официально, прозвучало на заседании в администрации города.
18 мая 2023, 08:17
В Ростовской области экс-полицейского незаконно трудоустроили в детский сад
В Ростовской области привлекли к ответственности работодателя за нарушения во время трудоустройства бывшего полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.
16 мая 2023, 08:11

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