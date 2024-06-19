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Работники

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Июнь
Кому положен дополнительный отпуск и сколько дней отдыха могут дать
19 июня, 14:36
Март
Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году
11 марта, 17:02
Январь
Водителей в Ростовской области предупредили о снеге с дождем
5 января, 12:18
Декабрь 2023
Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева
8 декабря 2023, 04:53
Ноябрь 2023
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский
15 ноября 2023, 06:10
Август 2023
Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
28 августа 2023, 06:15
Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском
В Каменске-Шахтинском на территории местного рынка произошло возгорание, сообщили местные жители в соцсетях.
25 августа 2023, 09:59
Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах
В «Ростовской транспортной компании» платят низкие зарплаты и созданы неудовлетворительные условия труда, пишут СМИ со ссылкой на информацию сотрудников.
11 августа 2023, 09:18

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