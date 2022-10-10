Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 26 августа 1962, г.Аксай Ростовской области
Образование: Донской сельскохозяйственный институт
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района
Первый заместитель главы администрации Аксайского района
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Власти Ростовской области готовы помочь в завершении проекта строительства завода "Донбиотех", инвестором которого ранее выступал депутат Вадим Варшавский. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Николаевича Рачаловского, Россельхозбанк ищет потенциальных инвесторов, которые готовы выкупить долю инвестора.
На руководящих позициях во власти в Ростове-на-Дону и в области все чаще оказываются женщины. Самым "женским" министерством в регионе можно называть министерство сельского хозяйства – Рачаловский Константин Николаевич окружил себя аж тремя замами-женщинами.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский предложил ограничить размер личных подсобных хозяйств по выращиванию домашних животных после вспышки американской чумы свиней в регионе.
Власти Ростовской области готовы помочь в завершении проекта строительства завода "Донбиотех", инвестором которого ранее выступал депутат Вадим Варшавский, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На руководящих позициях во власти в Ростове-на-Дону и в области все чаще оказываются женщины. Кто из ростовских министров предпочел набрать женскую команду
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский предложил ограничить размер личных подсобных хозяйств по выращиванию домашних животных после вспышки американской чумы свиней в регионе, сообщил на пресс-конференции сам министр.