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Рачаловский Константин Николаевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 26 августа 1962, г.Аксай Ростовской области

Образование: Донской сельскохозяйственный институт

Социальные сети

Резюме

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Биография

1996 - 2009

Заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района

2009 - 2014

Первый заместитель главы администрации Аксайского района

2014 - По настоящее время

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Власти Ростовской области готовы помочь в завершении проекта строительства завода "Донбиотех", инвестором которого ранее выступал депутат Вадим Варшавский. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Николаевича Рачаловского, Россельхозбанк ищет потенциальных инвесторов, которые готовы выкупить долю инвестора.

На руководящих позициях во власти в Ростове-на-Дону и в области все чаще оказываются женщины. Самым "женским" министерством в регионе можно называть министерство сельского хозяйства – Рачаловский Константин Николаевич окружил себя аж тремя замами-женщинами.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский предложил ограничить размер личных подсобных хозяйств по выращиванию домашних животных после вспышки американской чумы свиней в регионе.

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