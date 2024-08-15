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Ранение

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2024
Врачи в Ростовской области заменили кость в ноге у раненного на СВО сапера
15 августа, 09:03
На Дону прокуратура проверит информацию об отсутствии выплат раненому бойцу СВО
16 июля, 09:38
В Ростове прооперировали бойца СВО, который не вставал год после ранения
15 мая, 08:36
Донского контрактника осудили на четыре года за нападение на подчиненных с ножом
В Ростовской области вынесли приговор контрактнику, который напал на своих подчиненных с ножом, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.
8 февраля, 14:05
Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина
20 января, 11:22
2023
В Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение
22 декабря 2023, 05:37
В Ростовской области вручили награды родственникам погибших бойцов СВО
9 декабря 2023, 10:02
Стали известны размеры выплат за погибших добровольцев из Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, утвердили правила страховых выплат для добровольцев, рассказали в правительстве РФ.
29 ноября 2023, 08:28
Ростовские медики провели операцию раненому бойцу спецоперации
5 ноября 2023, 07:49
Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт
Лейтенант Алесья Данодина из Новочеркасска стала участницей спецоперации и получила ранение, сообщили в Заксобрании региона.
16 октября 2023, 06:44
Отец устроившего резню у школы под Таганрогом подростка мог быть ранен на СВО
Отец подростка, который напал с ножом на людей у школы в Ростовской области, служит в армии, сообщает Telegram-канал Baza.
11 сентября 2023, 08:17
СК заявил о трех пострадавших после резни у школы в Ростовской области
11 сентября 2023, 07:59
В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации
5 сентября 2023, 10:39
Раненный в зоне СВО дончанин еще шесть часов отбивал атаки ВСУ
Раненный командир штурмовой группы батальона «Ахмат» из Октябрьского района Ростовской области Денис Алексеев в течение шести часов отбивал атаки ВСУ в зоне СВО, об этом сообщили донские СМИ.
28 августа 2023, 15:22
Расстрелявший собутыльника житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии
В Ростовской области огласили приговор жителю Шахт, который расстрелял знакомого, сообщили в региональном УСКР.
14 августа 2023, 14:18
Военнослужащий из Новочеркасска Олег Гранковский погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации погиб казак Олег Гранковский, который являлся жителем Ростовской области, сообщают СМИ.
3 августа 2023, 09:06
Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева
Глава государства Владимир Путин вручил награду участнику спецоперации из Ростовской области Алексею Афанасьеву, сообщил губернатор Василий Голубев.
3 августа 2023, 08:48
Стало известно о смерти владелицы барбершопа после стрельбы
21 июля 2023, 12:48
Ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену
В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в крупном ЖК, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
21 июля 2023, 10:26

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