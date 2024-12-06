Суд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террориста

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор члену террористической банды Басаева* и Хаттаба* Алавди Батыкаеву*, который в 2000 году напал на российских военных, сообщает Следком России.