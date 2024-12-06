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Ранения

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Школьники в Краснодаре получили ножевые ранения после конфликта со сверстником
6 декабря, 17:26
Суд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террориста
Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор члену террористической банды Басаева* и Хаттаба* Алавди Батыкаеву*, который в 2000 году напал на российских военных, сообщает Следком России.
16 сентября, 18:42
Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области
18 апреля, 05:12
СК расследует самую массовую атаку беспилотников на Таганрог с начала СВО
Сотрудники СК РФ расследуют факт атаки со стороны ВСУ Ростовской области, в результате которой пострадал сотрудник МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
10 марта, 06:33
В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками
В Ростовской области не соответствует действительности распространяемая информация о пожаре в цехе по производству дронов, следует из сообщений УМЧС.
18 января, 11:52
Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах
В Шахтах не подтвердилась информация о причастности беспилотников к взрыву на заводе, сообщил губернатор Василий Голубев.
17 января, 09:35
Высотки пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже. Рассказываем, что случилось
В Воронеже из-за атаки беспилотников придется провести ремонт в 35 квартирах, сообщил губернатор Александр Гусев.
16 января, 10:10
2023
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
30 ноября 2023, 15:49
Появилось видео страшного ДТП с десятью пострадавшими в Ростовской области
15 ноября 2023, 08:42
В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом
15 ноября 2023, 08:25
Ростовчане заявили о нападении вооруженных бомжей на людей в центре города
27 октября 2023, 11:01
Внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после убийства женщины, сообщили в региональном УСКР.
24 октября 2023, 10:30
Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду
23 октября 2023, 12:16
Врачи спасли раненого осколками бойца из Ростовской области
Врачам удалось спасти жизнь бойцу из Ростовской области, который получил ранения, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
11 октября 2023, 05:13
Появились кадры с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области
11 сентября 2023, 09:13
Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом
11 сентября 2023, 06:41
Стало известно, как вооруженный подросток напал на людей возле школы на Дону
11 сентября 2023, 05:53
Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника
В Ростовской области не появлялось информации об отмене прямой линии губернатора Василия Голубева после упавшего беспилотника, анонс размещен в Telegram главы региона.
7 сентября 2023, 10:39
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 06:01
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Участник спецоперации, на которого было совершено нападение в парке в Батайске, рассказал, как все произошло, пишет Russia Today.
4 сентября 2023, 09:35

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