Ращупкин Владимир Валерьевич

Сити-менеджер Азова Ращупкин заявил, что не уйдет с поста после приговора

Сити-менеджер Азова Владимир Ращупкин не покинет свой пост, несмотря на недавний обвинительный приговор суда, заявление об этом он сделал в своем Telegram-канале.