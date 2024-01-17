Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 21 февраля 1980
Образование: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ».
Семейное положение: Женат
Глава администрации города Азов
Заместитель директора Департамента имущественных отношений потребительского рынка и малого бизнеса города Азова
Заместитель начальника Управления ЖКХ администрации Азова
Возглавлял Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Глава администрации Азова
Президент РФ Владимир Путин после рассказа главы администрации Азова поинтересовался, чем они угощают туристов. В ответ градоначальник Владимир Ращупкин рассказал о гастрономическом туризме в городе.
Глава администрации Азова Владимир Валерьевич Ращупкин заявил, что в историческом фестивале "осада Азова" приняли участие более 200 участников со всех уголков России, представители 32 военно-исторических клубов.
Резкие колебания температуры воздуха привели к повреждению асфальтового покрытия и появлению ям на многих улицах Азова, полагает глава администрации города Ращупкин Владимир Валерьевич.
Президент РФ Владимир Путин на рассказ главы администрации Азова Ростовской области поинтересовался, чем они угощают туристов, информирует мэрия города.
Резкие колебания температуры воздуха привели к повреждению асфальтового покрытия и появлению ям на многих улицах города Азова Ростовской области, сообщил RostovGazeta глава администрации Владимир Ращупкин
На фестиваль "Осада Азова", который проходил 2-5 августа, в Ростовскую область приехали делегации из Сербии, Китая и Белоруссии