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Ращупкин Владимир Валерьевич

Ращупкин Владимир Валерьевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 21 февраля 1980

Образование: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ».

Семейное положение: Женат

Социальные сети

Резюме

Глава администрации города Азов

Биография

2006 - 2011

Заместитель директора Департамента имущественных отношений потребительского рынка и малого бизнеса города Азова

2011 - 2012

Заместитель начальника Управления ЖКХ администрации Азова

2012 - 2015

Возглавлял Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2016 - По настоящее время

Глава администрации Азова

Медиапортрет

Медиапортрет

Президент РФ Владимир Путин после рассказа главы администрации Азова поинтересовался, чем они угощают туристов. В ответ градоначальник Владимир Ращупкин рассказал о гастрономическом туризме в городе.

Глава администрации Азова Владимир Валерьевич Ращупкин заявил, что в историческом фестивале "осада Азова" приняли участие более 200 участников со всех уголков России, представители 32 военно-исторических клубов.

Резкие колебания температуры воздуха привели к повреждению асфальтового покрытия и появлению ям на многих улицах Азова, полагает глава администрации города Ращупкин Владимир Валерьевич.

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