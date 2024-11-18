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Расписание поездов

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2024
С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области
18 ноября, 17:19
Дополнительные поезда запустят из Ростова в Азов
27 октября, 14:03
Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля
11 марта, 13:57
Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки
В Ростовской области электричкам, перевозящим дончан из Ростова в Таганрог и обатно, добавят две остановки, объявление появилось на портале СКППК.
14 февраля, 07:32
В Ростове изменится расписание электричек с 15 января
13 января, 12:17
2023
В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
16 декабря 2023, 11:39
Накануне новогодних праздников из Ростова запустят дополнительные поезда
На новогодние праздники будут ходить дополнительные поезда из Ростова, сообщили в Минтрансе Ростовской области.
10 декабря 2023, 06:18
В Ростове и Таганроге запустят дополнительные вечерние поезда с 19 ноября
18 ноября 2023, 09:58
Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября
9 ноября 2023, 12:37
Между Ростовом и Азовом изменят расписание электричек
8 ноября 2023, 11:00
На три дня между Ростовом-на-Дону и Лихой перестанут ходить поезда
19 октября 2023, 14:59
В Ростовской области изменится расписание пяти электричек с 5 октября
В Ростовской области изменят расписание движения электричек с 5 октября, подробностями поделились в пресс-службе «СКППК».
2 октября 2023, 12:41
Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня
Через Ростовскую область РЖД запустит поезд из Самары в Анапу, говорится в сообщении компании.
22 июня 2023, 13:09
На Дону изменится расписание электричек «Ростов — Таганрог» с 19 июня
В Ростовской области предупредили об изменениях расписания пригородных поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом, информацию об этом предоставила пресс-служба донского Минтранспорта.
14 июня 2023, 09:45
В донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов
В Ростовской области из-за ремонта железнодорожных путей изменили расписание пригородного поезда «Лихая — Ростов-на-Дону», об этом рассказали в Минтранспорта региона.
15 мая 2023, 13:53
Между Ростовом-на-Дону и Крымом запустили дополнительные поезда с 27 апреля
Два новых поезда появились с четверга, 27 апреля, из Симферополя в Ростов-на-Дону, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».
27 апреля 2023, 07:09

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