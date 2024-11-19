Реализация проекта

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Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове
19 ноября, 08:30
Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове
Госэкспертиза позволит приступить к второму этапу благоустройства парка на улице Вересаева в Ростове, об этом сообщили донские СМИ.
5 февраля, 06:26
2023
В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила строительство ЖК на Военведе
В Ростове-на-Дону получила положительное заключение документация для строительства многоквартирного дома в районе переулка Элеваторный, говорится в Едином государственном реестре заключений.
28 декабря 2023, 08:15
До конца года в Левенцовке в Ростове построят шесть километров трамвайных путей
На Западном в Ростове до конца текущего года построят шесть километров трамвайных путей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
14 июля 2023, 17:08
В Ростовской области 9 июня прошел экспертизу проект маслоэкстракционного завода
В Ростовской области выдали положительное заключение госэкспертизы на строительство маслоэкстракционного завода, говорится в документах Единого государственного реестра заключений.
9 июня 2023, 12:45
Старый автовокзал в Ростове закроют, а землю продадут предпринимателям
В Ростове-на-Дону в скором времени закроют автовокзал «Пригородный» и продадут его бизнесменам, сообщают СМИ.
9 июня 2023, 05:09
Более 74 млн руб потратят на углубление дна в Ростовской области в 2023 году
«Росморпорт» выберет подрядчика, который проведет дноуглубительные работы в Ростовской области, говорится на сайте госзакупок.
5 июня 2023, 07:08
В Ростове участок от улицы Доватора до Западной хорды расширят до четырех полос
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для разработки документации, чтобы провести реконструкцию дороги на улице Доватора, говорится в материалах Госзакупок.
30 мая 2023, 08:14
В Ростове распланируют территорию под строительство дублера для Змиевского проезда
В Ростове-на-Дону разработают документацию по планировке территории для строительства дублера Змиевского проезда, говорится в документах на сайте городской администрации.
26 мая 2023, 10:45
Многоуровневая развязка на западном объезде Ростова подорожала до 3 млрд рублей
Работы по строительству многоуровневой развязки на западном объезде Ростова-на-Дону стали дороже сразу на 300 миллионов рублей, сообщают СМИ.
27 апреля 2023, 13:10
Скейт-площадку за 44 млн в Левобережном парке в Ростове обустроят до 1 сентября
В Ростове-на-Дону к 1 сентября 2023 года появится скейт-площадка на территории парка Левобережный, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
21 апреля 2023, 11:59

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