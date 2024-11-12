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Реанимация

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2024
Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону
12 ноября, 12:18
Певица из Дагестана оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области
21 октября, 14:21
Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Более 160 миллионов рублей потребуется, чтобы спасти «падающий» девятиэтажный жилой дом на Западном в Ростове, сообщает глава администрации Ростова.
26 сентября, 18:21
У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области
3 сентября, 15:01
Врачи в Ростове-на-Дону спасли новорожденную с весом всего 650 граммов
1 сентября, 11:45
Попал в реанимацию: первый случай теплового удара произошел в Ростове
25 июля, 09:17
Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить
18 июня, 10:43
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
28 марта, 15:40
В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
25 марта, 15:42
В Ростове скончалась 90-летняя пенсионерка, жестоко избитая внуком
12 марта, 15:41
Школьница выпала из окна пятого этажа жилого дома в Батайске
27 января, 07:48
Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил
23 января, 07:45
2023
В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом
В Ростове врачи помогли мужчине, который получил несколько серьезных ножевых ранений, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.
15 ноября 2023, 07:59
Трехлетней дончанке с опухолью мозжечка отказали в госпитализации
14 октября 2023, 16:20
В Минздраве сообщили о состоянии дончанина, пострадавшего во время резни в школе
11 сентября 2023, 14:14
Сбитого автомобилем годовалого ребенка доставили в реанимацию в Новошахтинске
24 августа 2023, 05:30
Стали известны имена пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге
28 июля 2023, 22:35
Ростовчане заявили об утонувшем ребенке в аквапарке 26 июля
В Ростове-на-Дону во вторник, 26 июля, в аквапарке утонул четырехлетний ребенок, сообщили очевидцы в соцсетях.
26 июля 2023, 17:20
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
18 июля 2023, 18:43
Ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля
В Ростове-на-Дону в районе Пригородного автовокзала скончался человек, которому стало плохо, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
5 июля 2023, 05:15

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