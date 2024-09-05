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Регоператор

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2024
Губернатор Ростовской области пригрозил «ЭкоСтройДон» лишить статуса регоператора
После жалоб жителей Ростовской области на редкий вывоз мусора Василий Голубев пригрозил ответственной компании лишить ее статуса регоператора, о своих намерениях глава региона заявил в прямом эфире.
5 сентября, 16:31
Регоператор оправдался за свалки с крысами в Гукове
25 июля, 13:20
2023
В Ростове тарифы на вывоз мусора вырастут почти в два раза в 2024 году
3 декабря 2023, 11:29
Власти в Новочеркасске заявили, что у регоператора нет техники для уборки мусора
В Новочеркасске регоператор ссылается на отсутствие необходимой техники для уборки мусора, сообщили в городской администрации.
23 сентября 2023, 08:37
Регоператор разъяснил, почему сетки в Ростове доверху завалены пластиковыми бутылками
30 августа 2023, 06:38

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