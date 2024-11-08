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Река Дон

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Ноябрь
Спасатели опровергли разлив масла в реке Дон в Ростове
Городские спасатели не нашли масляного пятна в реке Дон, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.
8 ноября, 13:49
Вода в реке Дон и Таганрогском заливе поднимется до неблагоприятных отметок
2 ноября, 16:35
Октябрь
Ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области
13 октября, 18:28
Стало известно, когда вода вернется в реку Дон в Ростове
1 октября, 07:59
Сентябрь
Река Дон обмелеет из-за сильного ветра
29 сентября, 13:18
Пожар вспыхнул на левом берегу в Ростове напротив Кумженской рощи
26 сентября, 13:12
Мощный ветер в Ростовской области выдует воду из реки Дон
Река Дон в Ростовской области снова обмелеет из-за сильного ветра 19 сентября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
19 сентября, 06:27
Сирена воздушной тревоги завоет в Ростовской области
Утром 19 сентября включат сирену воздушной тревоги в поселке Ростовской области, сообщает администрация Тарасовского сельского поселения.
17 сентября, 19:40
В Гидрометцентре рассказали, когда вода вернётся в обмелевший Дон в Ростове
17 сентября, 18:12
В Ростове бизнесмен подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщили в управлении Следкома.
17 сентября, 17:16
Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября
Из-за сильного ветра в Ростовской области уровень воды в реке Дон падает. Соответствующая информация размещена на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.
16 сентября, 18:03
В Ростовской области рыбак поймал гигантского белого амура
13 сентября, 18:19
На месте реки — болото: появились жуткие кадры практически обмелевшего Дона в Ростове
12 сентября, 14:01
В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона
6 сентября, 18:00
Эколог рассказал, чем обернется опасное обмеление реки Дон для ростовчан
6 сентября, 11:16
Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября
В ближайшие сутки уровень воды в реке Дон опустится до неблагоприятных отметок и ниже.
6 сентября, 05:32
В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»
4 сентября, 12:57
Прогулочный рейс по Дону на «Валдае» запустили в Ростовской области
2 сентября, 11:26
Огромное черное пятно появилось в реке Дон в районе Ростова
1 сентября, 12:45
Обмеление реки Дон продолжится минимум еще три дня
1 сентября, 10:26

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