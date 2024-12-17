Рекламные щиты

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2024
Мощный ветер снес стеклянный рекламный стенд на Сельмаше в Ростове-на-Дону
17 декабря, 08:54
Штормовой ветер скоростью до 72 км/ч обрушится на Ростовскую область с 13 марта
В Ростовской области ожидается опасный ветер скоростью до 72 километров в час, об этом объявили синоптики Ростовского гидрометцентра.
13 марта, 09:05
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
9 февраля, 08:32
Стало известно, когда в Ростовской области закончатся заморозки
3 февраля, 15:14
Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни могут обледенеть дороги и тротауры, а также усилится ветер, сообщили в городской администрации.
10 января, 08:47
2023
Штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда продлили на 13 декабря
12 декабря 2023, 12:23
Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня
26 октября 2023, 14:50
Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября
5 сентября 2023, 11:25
Улицу Малиновского снова перекрыли в Ростове-на-Дону из-за дождя
В Ростове-на-Дону во вторник, 5 сентября, перекрыто движение в части улицы Малиновского, следует из данных онлайн-карт.
5 сентября 2023, 06:27
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 14:05

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