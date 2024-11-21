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Реконструкция

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Ноябрь
Альтернативный участок М-4 под Ростовом обещают отремонтировать до конца года
Альтернативный участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом пообещали отремонтировать до конца декабря, сообщает Автодор.
21 ноября, 07:45
Столетний особняк ученого-вирусолога в Ростове признан аварийным
Двухэтажный особняк в центре Ростова, где некогда жил и работал вирусолог Дмитрий Ивановский, признали аварийным, сообщает городская администрация.
9 ноября, 05:48
Октябрь
На Дону на реконструкцию трех рыбоводных заводов потратят более 1 млрд рублей
30 октября, 15:46
«Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске
23 октября, 19:21
Инженер призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах
22 октября, 10:13
Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу
8 октября, 10:45
Сентябрь
В Ростове-на-Дону высох родник Гремучий
18 сентября, 16:45
На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей
10 сентября, 08:34
Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей
Эксперты посчитали, во сколько обойдется строительство Юго-Западной хорды (Екатеринбург — Ростов) в 2026-2030-х годах, сумму назвал Коммерсантъ.
10 сентября, 05:17
Василий Голубев рассказал об открытии военного училища связи в Новочеркасске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал дату открытия Новочеркасского училища связи для будущих военных, об этом глава региона сообщил во время прямой линии.
5 сентября, 19:11
Август
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и продления Стачки в Ростове-на-Дону
10 августа, 07:29
В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана
В Ростове-на-Дону до конца года ограничили движение в центре города. Меры принят в связи с восстановительными работами здания. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.
1 августа, 06:39
Июль
Если власти сдадутся под напором девелоперов: центр Ростова могут застроить высотками
28 июля, 11:24
В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года
21 июля, 13:29
В Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века
Власти Ростова-на-Дону изымут земельный участок старинного дома для дальнейшей его реконструкции. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.
18 июля, 07:52
Июнь
Более 350 млн рублей потратят на освещение Южного подъезда к Ростову-на-Дону
Компания из Воронежской области проведет работы по реконструкции освещения на Южном подъезде к Ростову-на-Дону, говорится в материалах Госзакупок.
13 июня, 08:15
В Ростове-на-Дону восстановят 130-летний дом на Темерницкой
В Росте-на-Дону планируют реконструировать аварийный дом на улице Темерницкой, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
7 июня, 12:53
Май
Госэкспертиза отклонила проект реконструкции дороги на Стачках в Ростове
30 мая Государственная экспертиза отклонила проект восстановления дороги по проспекту Стачки в Ростове-на-Дону, сообщает Единый государственный реестр заключений.
31 мая, 15:53
Инвестора Парамоновских складов в Ростове хотят заставить их реконструировать
31 мая, 07:05
В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер
В Ростове-на-Дону реконструируют Областную клиническую больницу №2 и построят онкологический диспансер. Правительство области инвестирует около 10 миллиардов в оба проекта, распоряжения с подписью губернатора Голубева размещены на портале правовой информации региона.
23 мая, 11:22

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