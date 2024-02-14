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Реконструкция улицы Вавилова

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2024
Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участков
Власти Ростова собираются изъять 30 участков земли для реконструкции улицы Вавилова, об этом сообщили донские СМИ.
14 февраля, 09:03
Для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове
В Ростове начали снос зданий для расчистки участков земли под расширение улицы Вавилова, об этом сообщил местный Telegram-канал.
26 января, 06:31
2023
В Ростове улица Вавилова после реконструкции останется без трамвая
18 ноября 2023, 14:12
Власти Ростова обещают избежать транспортного коллапса при реконструкции Вавилова
19 апреля 2023, 10:35
2022
В Ростове власти выкупают у собственников 41 участок земли под реконструкцию Вавилова
В Ростове власти производят выкуп участков под реконструкцию улицы Вавилова у владельцев, об этом сообщили в донском правительстве.
23 сентября 2022, 09:08

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