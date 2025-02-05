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Рельсы

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2025
Пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области
В Ростовской области мужчина погиб под колесами поезда. Пассажирский состав сбил пожилого пешехода на ж/д перегоне «Лихая-Каменская».
5 февраля, 09:58
2024
В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку
12 июля 2024, 15:35
В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью
9 марта 2024, 16:30
Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове
12 февраля 2024, 14:03
2023
В Ростове на территории Левенцовки проложили первые рельсы для городского трамвая
14 ноября 2023, 12:26
«Нам не отдали деньги»: трамваи перестали ходить в Ростове из-за потопа
9 ноября 2023, 08:07
Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»
Фирменный поезд, который курсирует из Москвы в Ростов-на-Дону, снова получит название «Тихий Дон», прозвучало на заседании в правительстве региона.
23 августа 2023, 12:00
Поезд сошел с рельсов в Ростове-на-Дону днем 21 марта
21 марта 2023, 14:38

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