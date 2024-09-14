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Ремонт дорог на на М-4

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Новая платная дорога появится в Ростовской области
14 сентября 2024, 12:23
Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, что произошло
Затор образовался на федеральной трассе в Ростовской области в южном направлении, сообщают «Яндекс. Карты».
28 февраля 2024, 12:57
2023
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробка
9 декабря 2023, 11:48
Ремонт дороги начался на Южном подъезде к Ростову-на-Дону
На участке Южного подъезда к Ростову-на-Дону начались ремонтные работы, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.
11 апреля 2023, 14:36
Эксперт разъяснил, почему «Автодор» раскритиковали в заторах на дорогах под Ростовом
11 апреля 2023, 07:11

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