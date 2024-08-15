rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ремонт дорог в Ростове

Выбрать дату
Август 2024
Власти обещают отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове
15 августа 2024, 17:05
Власти обновят 70% дорог в Ростове лишь к 2035 году
13 августа 2024, 16:25
Май 2024
Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки
17 мая 2024, 10:02
Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге
13 мая 2024, 16:31
В Ростовской области проверят отремонтированные дороги
В Ростовской области ищут подрядчика для выполнения работ по диагностике автомобильных дорог в регионе, сведения об этом появились на сайте госзакупок.
1 мая 2024, 07:40
Апрель 2024
По всему Ростову перекроют дороги до октября из-за ремонта
14 апреля 2024, 10:57
Март 2024
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
29 марта 2024, 08:03
В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки
28 марта 2024, 12:43
Ремонт километра дороги на Машиностроительном в Ростове оценили в 59 млн рублей
Жители Ростова жалуются на состояние дорог в Машиностроительном переулке, рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.
28 марта 2024, 08:05
Новые технологии позволят продлить срок службы дорог в Ростове до 17 лет
25 марта 2024, 17:36
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта 2024, 13:15
Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн
В Ростове ремонтом улицы Малиновского займется компания брата ростовского депутата Сергея Рожкова, информация об этом появилась на портале закупок.
15 марта 2024, 07:55
Февраль 2024
Более 20 улиц отремонтируют в Ростове
26 февраля 2024, 15:00
На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей
22 февраля 2024, 17:26
В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей
В Ростове выделили более 230 миллионов рублей на ремонт дорог на улицах Малиновского и Таганрогской, информация об этом появилась на портале закупок.
15 февраля 2024, 12:52
Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год
7 февраля 2024, 09:35
Декабрь 2023
В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей
2 декабря 2023, 13:04
Власти Ростова заявили, когда отремонтируют улицу Малиновского
Участок улицы Малиновского, пострадавший от большегрузов в Ростове, начнут восстанавливать лишь весной, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
1 декабря 2023, 17:07
Октябрь 2023
В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей
9 октября 2023, 06:32
Сентябрь 2023
Голубев рассказал, когда дороги Ростовской области избавят от перегруженных фур
Новые стационарные пункты весогабаритного контроля будут установлены в Ростовской области для решения проблемы с плохими дорогами, сообщил глава региона Василий Голубев во время «Прямой линии».
9 сентября 2023, 07:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика