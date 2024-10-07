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Решение суда

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Ростовскую еврейскую общину КЕРОР закрыли по решению суда
7 октября, 13:28
Суд обязал компанию из Ирака выплатить заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч
4 октября, 15:48
В Ростове суд вынес приговор супругам Майборода за убийство 8-месячной дочери
2 октября, 15:19
Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове
26 июля, 19:09
После рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат
В Ростовской области рейды по миграционному контролю закончились массовым вручением повесток в военкоматы, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.
28 февраля, 11:00
2023
В Ростовской области превращают воду в топливо, а жители все чаще болеют ковидом
30 сентября 2023, 17:36
Суд поставил точку с скандале с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» в Ростове
Суд признал законным выход компании «Солнечный круг» из проекта реконструкции «Юбилейного» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах арбитражного суда.
26 июля 2023, 06:20

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