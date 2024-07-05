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Республика Дагестан

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Июль
Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне
5 июля, 13:55
Июнь
В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Дагестана, который устроил травлю врача Евгении Макеевой из Хасавюрта, пишет издание «Новые известия».
30 июня, 12:41
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба
25 июня, 10:37
Май
Две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки
21 мая, 14:38
Февраль
Ушла после поражения: юная спортсменка из Ростова загадочно пропала в Каспийске
11 февраля, 13:22
Январь
Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области
24 января, 10:50
Октябрь 2023
На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку
В Ростовской области установят дополнительные камеры на дорогах для слежения за нарушителями, пока дончане безуспешно «ломятся» в неисправный Telegram и ловят подозрительных щук.
30 октября 2023, 15:44
Ростовчане массово сообщают о сбое в работе Telegram
30 октября 2023, 06:22
Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября из-за массовых беспорядков
Аэропорт в Махачкале закрыт до 6 ноября по решению Росавиации из-за массовых беспорядков, сообщили в ведомстве журналистам.
29 октября 2023, 20:52
Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете беженцев из Тель-Авива
Массовые беспорядки происходят в Махачкале из-за информации о прибытии в город рейса с израильскими беженцами, подробно о ситуации рассказывают наши коллеги из Newstracker.
29 октября 2023, 19:30
Сентябрь 2023
Концерт ростовчанина Басты закончился скандалом в Дагестане из-за девушек в хиджабах
Жителей Дагестана возмутило, что на концерт ростовского рэпера Басты в Каспийске пришли мусульмане, об этом сообщили в одном из популярных Telegram-каналов.
13 сентября 2023, 04:55

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