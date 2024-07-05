Республика Дагестан

На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку

В Ростовской области установят дополнительные камеры на дорогах для слежения за нарушителями, пока дончане безуспешно «ломятся» в неисправный Telegram и ловят подозрительных щук.