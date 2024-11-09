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Республика Крым

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2024
Бензин в Ростовской области подорожал выше 77 рублей
В Ростовской области безостановочно повышают цены на бензин. За неделю с 29 октября по 5 ноября, стоимость нефтепродуктов подскочила еще на десяток копеек, сообщает Росстат.
9 ноября, 06:16
Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.
2 ноября, 05:11
Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике. Дрон уничтожили ночью 2 ноября недалеко от Новошахтинска.
2 ноября, 05:06
В 2025 году Ростовская область сможет принять только 70 мигрантов
Меньше сотни мигрантов получат разрешение на временное проживание в Ростовской области в 2025 году. Соответствующее распоряжение о квоте опубликовано на сайте правительства РФ.
22 октября, 04:33
Доходы населения Ростовской области выросли в 2024 году
По доходам во втором квартале 2024 года Ростовская область заняла 36 место в России и третье — в ЮФО, следует из рейтинга федерального СМИ.
21 октября, 11:05
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.
21 сентября, 05:31
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
18 лет колонии получил обвиняемый в попытке покушения на главу Крыма, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.
20 августа, 18:00
2023
Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года
21 декабря 2023, 18:26
Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья
21 декабря 2023, 16:46
В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год
В Ростовской области и других регионах, близких к зоне СВО, на Новый год запретят продажу пиротехники, об этом сообщил портал ТАСС.
21 декабря 2023, 12:50
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
18 декабря 2023, 16:10
Ростовчанин Жигунов отказывается останавливать съемки в Крыму из-за обстрелов
Несмотря на сложную прифронтовую обстановку ростовчанин Сергей Жигунов не стал отказываться от съемок кино в Крыму, пишут местные СМИ.
24 сентября 2023, 16:02
Жительница Крыма рассказала об обстановке в регионе после взрыва на Керченском мосту
Туристы, которые находятся в Крыму, не собираются прерывать свой отдых после взрыва на мосту, рассказала крымчанка Анна Кириенко.
17 июля 2023, 15:39
Все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля
Из Ростовской области в понедельник, 17 июля, отменены все автобусные маршруты, которые проходят через Крымский мост, сообщили в правительстве региона.
17 июля 2023, 07:39
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Водителей в Краснодарском крае просят ехать в Крым через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили в полиции.
17 июля 2023, 07:22
Стало известно, что произошло на Крымском мосту утром 17 июля
На пролетах Крымского моста оказались повреждения дорожного полотна, сообщили в Минтрансе РФ.
17 июля 2023, 05:28
Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту
На Крымском мосту произошло ЧП в ночь на 17 июля, в результате которого повреждено дорожное полотно, а также погибли двое взрослых и пострадал ребенок. Кадрами с места происшествия поделился телеграм-канал Shot.
17 июля 2023, 05:12
Стало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Два человека погибли и один пострадал из-за падения пролета Крымского моста, это подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
17 июля 2023, 04:33
В Ростове-на-Дону осудили организаторов терактов в Крыму на 23 года тюрьмы
17 июня 2023, 16:30

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