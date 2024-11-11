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Рестораны

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Эксперт предложил продавать больше донских вин в общепите в Ростовской области
11 ноября, 15:01
Два ростовских ресторана вошли в топ-10 лучших на Юге России
Два ресторана из Ростова-на-Дону признаны одними из самых лучших на Юге России по версии национальной премии WHERETOEAT Юг 2024.
7 октября, 19:28
В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»
В Ростовской области рассматривается законопроект, который запретит продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания в ночное время. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике донского парламента Игоря Буракова.
16 апреля, 11:42
Почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области
9 апреля, 12:11
В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей
6 апреля, 12:33
Автодор предложил автомобилистам заехать в Ростов-на-Дону за раками
19 марта, 13:59
Ростовчане стали массово избавляться от своих ресторанов
В Интернете появилось большое количество объявления о продаже кафе и ресторанов в Ростове-на-Дону, говорится на одном из тематических сайтов объявлений.
18 марта, 07:29
Одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области
7 марта, 18:02
В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц
В Ростовской области для развития туризма установят 10 модульных гостиниц, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 февраля, 13:32
2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены
В Ростовской области выросли цены на услуги заведений общепита — кафе и ресторанов, об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.
20 декабря 2023, 09:22
ЦБ сообщил о подорожании сладостей в Ростовской области
20 декабря 2023, 06:24
Инфляция в Ростовской области оказалась выше общероссийский
20 декабря 2023, 05:46
«Прошу к столу»: что происходит с общепитом Ростовской области после ковида и санкций
В Ростовской области в настоящий момент существуют более 880 предприятий общепита, как отрасль организации питания восстановилась после эпидемии коронавируса и с какими трудностями столкнулась после введения санкций рассказали в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
7 декабря 2023, 06:32
Топ-5 салатов, которые чаще всего заказывают в ресторанах Ростова
30 октября 2023, 03:26
Шеф-повар составил топ-5 популярных блюд в ресторанах Ростова
26 октября 2023, 15:45
Эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области
18 октября 2023, 08:50
В Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам
Проведенный среди жителей Ростовской области опрос показал, что около 46% из них не получают премии на работе, сообщает HH.ру.
23 сентября 2023, 07:56
В Ростове распродают земли на Зеленом острове и в парках под новостройки и ТЦ
17 сентября 2023, 13:11
Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены в июле
В Ростовской области ускорился годовой рост цен в предприятиях общепита, сообщает Центробанк.
21 августа 2023, 10:38

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