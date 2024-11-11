«Прошу к столу»: что происходит с общепитом Ростовской области после ковида и санкций

В Ростовской области в настоящий момент существуют более 880 предприятий общепита, как отрасль организации питания восстановилась после эпидемии коронавируса и с какими трудностями столкнулась после введения санкций рассказали в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.