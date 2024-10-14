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Рейд

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Октябрь
Силовики нагрянули на стройку коттеджного поселка под Ростовом с облавой
14 октября, 09:10
На вещевом рынке в Ростове вручили повестки в военкомат
3 октября, 13:35
Сентябрь
Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону
В Ростове прошли очередные рейды, в том числе — по ночным клубам. О проверке правоохранителей 24 сентября сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
24 сентября, 18:21
Август
Повестки в военкомат массово вручали в Ростовской области во время рейда
2 августа, 06:47
Июнь
Облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону
5 июня, 14:51

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