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Родионово-Несветайская

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2024
Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября
Радио и ТВ будет работать с перебоями в конце октября в Ростовской области. О возможных помехах сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
26 октября, 06:08
В Ростовской области отремонтируют более 80 дорог в 2024 году
3 февраля, 13:52
Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января
27 января, 05:49
2023
На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублей
8 ноября 2023, 08:09
В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и к школам
В Ростовской области в рамках реализации нацпроекта приведут в порядок дороги, которые ведут к детским садам и школам, сообщили в правительстве региона.
23 августа 2023, 07:35

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