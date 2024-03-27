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Март
Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»
27 марта, 06:17
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога
23 марта, 14:46
Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»
23 марта, 12:09
Сентябрь 2023
«На адреналине»: племянник рассказал, как одним ударом убили его дядю в Таганроге
Причина смерти жителя Таганрога Сергея Радченко вызывает много вопросов у родных. Об этом сообщил корреспонденту RostovGazeta племянник умершего Антон Шевцов.
11 сентября 2023, 12:58
Август 2023
Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове
Президента России Владимира Путина не будет на похоронах Евгения Пригожина, который устроил вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.
29 августа 2023, 10:22

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