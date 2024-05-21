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Май
Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области
Минздрав Ростовской области опубликовал сведения о средней заработной плате главных врачей подведомственных ему медицинских учреждений. Самую высокую зарплату среди коллег получала главврач Стоматологической поликлиники № 4 в Ростове Светлана Монько — 246 тысяч рублей.
21 мая, 09:25
Март
«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице
2 марта, 10:45
Сентябрь 2023
Руководство Ростовской областной больницы купит себе дорогой белый кроссовер
В Ростовской областной клинической больнице озаботились покупкой кроссовера за 4,3 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.
4 сентября 2023, 12:48

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