Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области

Минздрав Ростовской области опубликовал сведения о средней заработной плате главных врачей подведомственных ему медицинских учреждений. Самую высокую зарплату среди коллег получала главврач Стоматологической поликлиники № 4 в Ростове Светлана Монько — 246 тысяч рублей.