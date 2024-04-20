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Апрель
Самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка
Ростовский-на-Дону зоопарк ввел новые правила посещения, которые начнут действовать с 20 апреля, сообщается в телеграм-канале зоопарка.
20 апреля, 05:29
Февраль
YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов
6 февраля, 15:42
Декабрь 2023
Он будет в восторге: топ-7 бюджетных подарков для внуков на Новый год
20 декабря 2023, 06:30
Июль 2023
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
В Ростове-на-Дону огласили приговор блогеру Сергею Рулеву, которого обвинили в совершении трех преступлений, сообщают СМИ.
7 июля 2023, 04:58

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